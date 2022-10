Ehrenamt in Neuss : Neusser bringen Hilfsgüter nach Ostafrika

Ein Besuch „vor Ort“: Bettina Goßmann, Alfred Kabahweza, Anja Mecking, Waltraud Ndagijimana, Catherine Pellny und Carolina Wilcke (v.l.) setzen sich vor Ort für die Menschen in Uganda ein. Foto: Carolina Wilcke

Neuss/Uganda Mit Operations-Besteck, Buntstiften, Fußballtrikots und sogar einer Bratpfanne im Gepäck ist eine Delegation des Neusser Vereins „Miteinander für Uganda“ jetzt nach Mutolere gereist. Wie die Neusser dort Hilfe leisten.

Mutolere liegt im Süden des ostafrikanischen Landes. Seit 2004 unterstützen Ehrenamtliche diverse Projekte und bemühen sich intensiv, die Lebenssituation der Menschen in dieser Region zu verbessern – zum Teil auch mit ganz einfachen und praktischen Dingen, wie der Inhalt der Koffer deutlich zeigt.

Auch das St. Francis Hospital wird von dem Neusser Verein unterstützt. Fotos: C. Wilcke Foto: Carolina Wilcke

Ein besonderes Augenmerk in diesem Jahr liegt wieder auf dem Krankenhaus und den sechs Schulen der Region. Dabei handelt es sich um zwei weiterführende und vier Grundschulen. Vor Ort kümmert sich zusätzlich die „Together for Uganda – Section Mutolere“ um die Ausführung der verschiedenen Anliegen, besonders in Zeiten, in denen keine Vereinsmitglieder in Uganda sind.

„Gerade jetzt sind die Menschen in Mutolore mehr denn je auf unsere Unterstützung angewiesen. Unser Ziel ist es vor Ort aktiv zu helfen und die Koordination der Projekte mit den ortsansässigen Ehrenamtlichen abzustimmen und voranzubringen,“ erklärt die Vereinsvorsitzende Anja Mecking, die in diesem Jahr erneut begleitet wird von Bettina Goßmann und Catherine Pellny vom Quirinus-Gymnasium. Einmal im Jahr reisen Mitglieder des Vereins nach Uganda, um sich über den aktuellen Stand der Projekte zu informieren, neue Hilfsmaterialien zu bringen und sich mit den Ansprechpartnern vor Ort auszutauschen, an welchen Stellen dringend Bedarf für weitere Verbesserungen besteht.

Auch in diesem Jahr wohnt die Gruppe bei Waltraud Ndagijimana. Die gebürtige Neusserin lebt seit 45 Jahren in Uganda und hilft mit den örtlichen Ansprechpartnern unermüdlich, die dortige Armut zu bekämpfen – ein sehr persönlicher Kontakt also. Vor Ort ist ein straffes Programm mit vielen Besuchen geplant: Die St. George‘s Grundschule liegt oberhalb von Mutolere in den Bergen und bietet knapp 600 Schülern nicht nur den normalen Schulunterricht, sondern auch eine Unterkunft. Sister Macklean, die Schulleiterin, berichtet vom aktuellen Stand der Schulsituation und neue Vorhaben werden diskutiert: Unter anderem soll ein Teil des Schulgebäudes komplett renoviert werden. Ebenso stehen Besprechungen an St. Paul’s, der weiterführenden Schule für Jungen, und St. Gertrude‘s, der weiterführenden Schule für Mädchen, an. Beide Schulen umfassen die Jahrgangsstufen 8 bis 13. Nach der 11. Klasse erhalten die Kinder den O-Level-Abschluss und haben danach die Möglichkeit ihren A-Level-Abschluss (12. und 13. Klasse) zu absolvieren.

Das mitgebrachte OP-Besteck wird im St. Francis Hospital an den dortigen Chefarzt Jerome Mugisha und den Manager Pontius Mayunga übergeben. Sie sind froh und dankbar. „Seit vielen Jahren stehen wir in enger Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und schätzen die Arbeit sehr“, sagt Anja Mecking.