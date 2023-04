Ehrenamt in Neuss Verein infomiert sich per Live-Schalte über Projekte in Uganda

Zunächst wackelt das Bild noch etwas, doch plötzlich sieht man sie ganz klar auf der Leinwand im Pfarrheim von St. Peter in Hoisten: Schülerinnen der St. Gertrude’s School in Mutolere, einer Kleinstadt im ostafrikanischen Staat Uganda. Möglich gemacht hat diese Live-Schalte der Verein „Miteinander für Uganda“, der seit 2004 aktiv ist, um die Lebenssituation der Menschen in Uganda zu verbessern. Beim diesjährigen Treffen der Paten, Spender und Freunde des Vereins informierte die Vereinsvorsitzende Anja Mecking nun nicht nur über aktuelle Projekte und Pläne, sondern machte auch den ganz persönlichen Kontakt möglich: „Es ist immer schön, wenn unsere Paten, die die Familien oder Kinder ja zum Teil schon seit Jahren unterstützen und begleiten, auch einmal live Kontakt miteinander haben können,“ erklärt Stephan Mecking, der die Konferenz technisch möglich gemacht hatte. Die Mädchen singen und tanzen und präsentieren die Schulhymne der weiterführenden Mädchenschule: „Education for Future“. Im Gespräch mit Brian Bekunda, Informatiklehrer und Vorsitzender von „Together for Uganda – Section Mutolere“, einem Zusammenschluss örtlicher Ansprechpartner, der 2016 gegründet wurde um sich vor allem um die Belange und Umsetzungen der Projekte zu kümmern, wenn von den Vereinsmitgliedern gerade niemand in Uganda sein kann, erfahren die gut 50 Interessierten, dass auch das Wetter dafür verantwortlich sei, ob die Internetleitungen stabil sind und dass der Zeitunterschied in das über 6000 Kilometer entfernte Örtchen nur eine Stunde beträgt.