14-Jähriger aus Neuss Verdächtiger nach Fackel-Attacke gefasst

Ihm wird vorgeworfen, am 21. Oktober – in der Zeit zwischen 15.30 und 16 Uhr – zwei 15-Jährige mit einer brennenden Fackel auf dem Fußballfeld angegriffen zu haben. Das Trikot eines der Jugendlichen wurde dabei angesengt, ebenso die Kapuze des Pullovers des anderen Jugendlichen. Sie erlitten jedoch keine Verletzungen. Der Tatverdächtige, so teilte die Polizei damals mit, war in Begleitung von zwei weiteren Jungen und zwei Mädchen vor Ort. Ein Junge aus der Gruppe, der dem Beschuldigten die Fackel ausgehändigt haben soll, habe zudem ein Messer vorgezeigt, das unter dessen Pullover gesteckt haben soll. Eines der Mädchen habe den Vorfall mit dem Smartphone gefilmt. Abschließend habe der Tatverdächtige den Jugendlichen noch gedroht, diese erneut auf dem Fußballplatz aufzusuchen, sollten sie Anzeige erstatten. In diesem Fall werde er mit einer Metallstange auf die 15-Jährigen einschlagen.