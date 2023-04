Gefährliche Stolperfallen in Neuss Forderung nach E-Scooter-Verbot

Sie sind flink, meist in auffälligen Farben designt – und dienen gerne mal als Stolperfallen auf Geh- oder Fahrradwegen. E-Scooter sind auch in Neuss längst nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Geht es nach der Fraktion Die Partei/Die Linke, dann soll es sich jedoch möglichst bald „ausgerollt“ haben. In der kommenden Ratssitzung will das Partei-Duo nämlich erwirken, dass die kleinen Flitzer aus dem Stadtgebiet verbannt werden.