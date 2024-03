Lukaskrankenhaus Neuss Was Tobias Giesen zum Energiesparer des Jahres macht

Tobias Giesen hat sich im Rheinland Klinikum Neuss wohl den Titel Mitarbeiter des Jahres“ und einen Aushang in der Kantine verdient. Mit Foto. Denn der Techniker und Fachbereichsleiter für Elektrotechnik am Lukaskrankenhaus hat ein Konzept ausgetüftelt, das zwar Investitionen erfordert, aber auf Sicht die Energiekosten und den CO 2 -Ausstoß im „Lukas“ um 30 Prozent senken wird. Und weil er dafür keinen Auftrag hatte, hat er das einfach so gemacht und als Verbesserungsvorschlag eingereicht. In der Qualität sei ihm noch nie etwas vorgeleget worden, sagt Frank Schneider. Und er muss es wissen, denn er ist Qualitätsmanager der kommunalen Krankenhausgruppe Rheinland Klinikum Neuss.