Neue Beleuchtung und mehr Verbesserungen für das Neusser Jahnstadion

Parallel wird auch an weiteren Verbesserungen für den abgepollerten und nicht genutzten ersten Eingangsbereich des Jahnstadions gearbeitet. So soll versucht werden, den Zaun zum Eingangstor zu verlegen und den Bereich zu begrünen. „Der neu gewonnene Platz könnte dann auch sportlich genutzt werden, beispielsweise durch das Aufstellen einer Sportbox“, erklärt Karbowiak. Die Sportboxen sind frei zugänglich und lassen sich von registrierten Nutzern mit dem Smartphone öffnen. Anschließend können dann kostenfrei Hanteln, Medizinbälle, Matten, Seile und Bänder ausgeliehen werden. „Aus meiner Sicht wäre das eine tolle Aufwertung, weil die Trainingswiese im Jahnstadion schon heute von vielen Freizeitsportlern genutzt wird“, so Karbowiak.