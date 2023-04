Für die seelische Gesundheit Neusser Verband fordert Vier-Tage-Woche

Nachweislich könne ein verlängertes Wochenende auf drei Tage den regenerierenden Effekt eines Kurzurlaubes haben und damit die Leistungsfähigkeit von Arbeitnehmern deutlich mehr steigern als eine Ruhepause lediglich am Samstag und Sonntag, meint der Coach. „Daher ist es nicht nur aus Sicht der Mitarbeiter ein Gewinn, sondern auch für die Chefetage eines Betriebes, wenn man sich auf die Vier-Tage-Woche einigt“, sagt er. Im Kern gehe es um nachhaltige und anhaltende Gesundheitsförderung sowie ein Ausbalancieren veränderter Ansprüche von allen Seiten. „Schließlich kann die Effektivität von Unternehmensleistungen nicht nur durch den Schutz vor Burnout und einer ständigen Überforderung der Belegschaft ansteigen, sondern vor allem durch eine entspanntere Stimmung, weniger Zeitdruck und ein deutlich ausgeglicheneres Leistungsklima, welches durch die Anpassung von Arbeitsbedingungen am ehesten erreicht werden kann“, betont Dennis Riehle – und führt dazu aus: „Fälschlicherweise wird in der öffentlichen Auseinandersetzung oft berichtet, die Menschen wollten heute lediglich weniger arbeiten, seien also ‚fauler‘ als früher.“ Dafür gebe es aber keine Anzeichen. Es gibt jedoch nicht nur Befürworter der Vier-Tage-Woche. Kritik kommt unter anderem von Handwerksbetrieben – auch gewerbeübergreifend.