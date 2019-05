Gewalt gegen Helfer im Einsatz nimmt auch im Rhein-Kreis zu : Respekt-Kampagne für Polizei und Rettungskräfte

Neuss Die Gewalt gegen Polizisten, Sanitäter oder Feuerwehrhelfer nimmt zu. Jetzt wehren sich die Betroffenen dagegen.

Innenminister Herbert Reul wünscht allen Polizeibeamten, dass sie nach dem Dienst immer gesund nach Hause kommen. Denn in ihrem Beruf sei das keine Selbstverständlichkeit, sagte der Minister vergangenen Mittwoch bei der Eröffnung der neuen Polizeiakademie in Neuss. Und Reul hat Recht, wie die zunehmende Zahl von Berichten über Angriffe auf Polizeibeamte, Rettungskräfte oder Feuerwehrangehörige auch im Rhein-Kreis belegen. Der Verband der Feuerwehren im Kreis will das nicht länger unkommentiert hinnehmen. „Wir möchten unsere Kräfte ermutigen, alle Vorfälle zu melden“, sagt dessen Vorsitzender Stefan Meuter.

Dabei wird längst nicht jeder Fall aktenkundig, wie Benjamin Josephs, Pressesprecher des Rhein-Kreises, am Beispiel Rettungskräfte aufzeigt. 2018 – in den Jahren davor wurde noch nicht Statistik geführt – seien 16 Übergriffe gemeldet worden. Sieben Mal blieb es bei Beleidigungen, in zwei Fällen mussten die Sanitäter im Krankenhaus behandelt werden. Die Grauzone sei aber groß weil manche Pöbelei einfach ignoriert und nicht angezeigt wird, sagt Josephs: Für ihn ist jeder Einzelfall einer zu viel: „Der Rettungsdienst will doch nur helfen.“