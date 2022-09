Überblick für Neuss : Was die Stadtbibliothek im September zu bieten hat

Bei der Themenwoche „Neuss Kultur: International!“ wird der Künstler Josef Schoenen den „Zauber des Orients“ nach Neuss bringen. Foto: Tobias Robben

Neuss Egal ob die Woche der Nachhaltigkeit, die Kulturnacht oder das Lesefest. Im September gibt es in der Stadtbibliothek einiges zu erleben. Ein Überblick.

(NGZ) Jedes Jahr am zweiten September-Wochenende treffen sich landauf, landab Spielbegeisterte. Auch die Stadtbibliothek ist in diesem Jahr als Veranstalterin von „Stadt-Land-Spielt!“ wieder mit dabei. Im Zuge einer Familienzeit am Samstag, 10. September, sind Familien mit Kindern ab vier Jahren ab 11 Uhr zu einer Spiele-Rallye eingeladen. Vor Ort steht eine Auswahl zum Testen und Ausprobieren bereit. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung über www.stadtbibliothek-neuss.de wird gebeten. Doch in der Stadtbibliothek ist im September noch viel mehr los.



Woche der Nachhaltigkeit Sie startet auf dem Freithof mit dem Umweltmarkt am Samstag, 10. September. Auch die Stadtbibliothek wird ab 11 Uhr dort mit einem Stand vertreten sein. Für die kommende Saison möchte sie ihre Saatgut-Bibliothek auffüllen. Deshalb startet sie dort eine Sammelaktion inklusive Gewinnspiel. Am Mittwoch, 14. September, wird die Autorin Susanne Götze um 18 Uhr in der Stadtbibliothek aus dem Buch „Klima außer Kontrolle“ lesen. Der Recycling-Workshop „Schrottroboter basteln“ bietet Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren am Donnerstag, 15. September, die Möglichkeit, einen eigenen Roboter zu kreieren (von 15 bis 17 Uhr).

Am Freitag, 16. September, zeigt die Mobilitätsmanagerin der Stadt Neuss, Dahlia Busch, dann um 18 Uhr den Film „Klimafreundlich fahren – wie geht das?“ und stellt anschließend Ideen für die Verkehrswende in Neuss vor. Vom 10. bis zum 28. September ist die Ausstellung „Klima-Wandelt: Wie der Klimawandel die Welt verändert“ zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek im Erdgeschoss zu sehen. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen, die die Stadtbibliothek im Zuge der Woche der Nachhaltigkeit anbietet, ist frei. Um Anmeldung wird gebeten.



Themenwoche „Neuss Kultur: International!“ Der Künstler Josef Schoenen wird den „Zauber des Orients“ am Donnerstag, 22. September, um 18 Uhr in die Stadtbibliothek bringen. In einer szenischen Lesung mit Musik wird er mit seiner Stimme Scheherazade, Ali Baba, Aladin und weitere Figuren der orientalischen Märchen aus 1001 Nacht zum Leben erwecken. Der Eintritt ist für Inhaber eines Bibliotheksausweises frei, Gäste zahlen sechs Euro. Um Voranmeldung wird gebeten.

Kulturnacht Abenteuerlich, aufregend und erlebnisreich ist das Angebot in der Neusser Kulturnacht am Samstag, 24. September. In nur einer Nacht können Besucher rund um die ganze Welt und zu allen Kontinenten reisen. Drei besondere Gäste werden erwartet: Um 17 Uhr werden Geschichten des reiselustigen Hasen Felix vorgelesen. Der Weltenbummler David Münch aus Neuss, der auf seinen Reisen mit seinem Fahrrad 37.000 Kilometer zurückgelegt hat, wird um 18 Uhr und dann jeweils zur vollen Stunde Etappen seiner Reise vorstellen. Der Neusser Jazzklarinettist Lajos Dudas gibt zusammen mit dem Gastsolist Leonard Jones um 18.30 Uhr eine Kostprobe seines Könnens. Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei.