Angebot in Neuss : Veranstaltung „Summer & Dogs“ erstmals in Neuss

Ab ins kühle Naß – wie hier beim Dog Diving. Foto: VDH

Neuss Am Wochenende 9. und 10. Juli dreht sich auf dem Neusser Rennbahnpark-Gelände alles um den Hund. Die Erlebniswelt „Summer & Dogs“ macht dort Station mit vielen Vorführungen und Verkaufsständen.

In den vergangenen beiden Jahren fand sie coronabedingt überhaupt nicht statt, nun hat die vom Verband für das deutsche Hundewesen (VDH) veranstaltete Erlebniswelt „Summer & Dogs“ ihren Austragungsort gewechselt. Und so dreht sich am 9. und 10. Juli im Neusser Rennbahnpark alles um die Vierbeiner, nachdem vor der Pandemie viele Jahre die Messehallen in Leipzig Austragungsort waren.

„Wir konnten nicht sicher sein, ob wir wegen Corona wieder in die Hallen hätten zurückkehren können“, sagt VDH-Sprecher Udo Kopernik auf Nachfrage. Daher habe man nach einem passenden Außengelände gesucht und hatten drei zur Auswahl. Aber: „Neuss passt wie die Faust aufs Auge“, so Kopernik weiter und hätte es vor der Premiere am liebsten, wenn das Neusser Gelände auch künftig Veranstaltungsort bliebe. „Wir wissen jedoch nicht, wie lange wir es nutzen können, da in Neuss 2026 die Landesgartenschau stattfindet.“

Am 9. und 10. Juli jedenfalls erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. 250 verschiedene Rassen werden dort zu sehen sein. Wie vielseitig Hunde sind, zeigt auch die „Kongs Dogs Need to Play Frisbee Show“. Einen Blick hinter die Kulissen geben die „Filmpfoten“. Trainerin Claudia Neumann trainiert seit 20 Jahren Tiere für Film und Fernsehen. Beim Dog-Diving springen die Vierbeiner über eine Rampe in ein Wasserbecken.

Ebenfalls sehenswert – die Hütehundvorführung von Anne Krüger. Neben den Vorführungen werden auf dem Gelände über 35 Verkaufsstände aufgebaut. Dort geht es um gesunde Ernährung, Ausrüstung und Pflegeartikel. Ein kostenloser Zahncheck ist auch im Angebot. Eintrittskarten gibt es nur online (Erwachsene zehn Euro, ermäßigt acht, Kinder von sechs bis zwölf Jahren fünf Euro, Familienkarten 22 Euro). Weitere Infos gibt es online. 30.000 Besucher zog die zweitägige Veranstaltung nach Leipzig. „Wir hoffen auf eine ähnlich große Anzahl in Neuss“, sagt Udo Kopernik.

(goe)