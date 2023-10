City-Parkhaus Neuss Veränderungen an Zufahrt zu Hamtor-Parkhaus nötig

Das Hamtor-Parkhaus unter dem ehemaligen Kaufhof ist geöffnet, doch für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ist es nicht mehr so bequem zu nutzen wie zu Kaufhaus-Zeiten. Da konnte jeder mit dem Fahrstuhl einfach aus der Tiefgarage ins Erdgeschoss fahren und durch die Verkaufsräume zum Hauptstraßenzug gehen. Aber der Aufzug ist seit Schließung der Galeria außer Betrieb. Trotzdem ist die Tiefgarage, die auf ihrem oberen Deck Behindertenparkplätze anbietet, barrierefrei, wie Heiko Mülleneisen von der City-Parkhaus GmbH erklärt: „Statt zwei Zufahrten für Fahrzeuge gibt es jetzt nur noch eine für Pkw. Bei der anderen wurden die Schranke demontiert und Absperrpfosten platziert und so ein Zugang für Fußgänger oder für Menschen mit mobilen Einschränkungen hergerichtet.“ Die Zufahrt wird aber so wohl nicht bleiben. Andrea Wilhaus und Roland Kehl von den Grünen nehmen zwar die Übernahme der Tiefgarage durch ein städtisches Tochterunternehmen zufrieden zur Kenntnis. Nach ihrer Ansicht dürfte damit die Debatte über fehlende Parkplätze in der Innenstadt beendet sein. Aber beide fordern die Verwaltung auf, nun die schon beschlossene Änderung der Zufahrt schnellstens anzugehen. Dann, so Kehl, „kann endlich die Zufahrt über den Glockhammer gestoppt und die Straße – wie bei der Sebastianusstraße – verkehrsberuhigt umgestaltet werden.“