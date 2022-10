Gastronomie in Neuss : Veggie Oase zieht ins Herzstück des Landestheaters

Sinisa Filipovic und Cristina Cabrita eröffnen am Freitag ihre Gastronomie im Rheinischen Landestheater. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Das Rheinische Landestheater hat wieder ein gastronomisches Angebot: Ins Herzstück ziehen zwei Betreiber, die in Neuss keine Unbekannten sind. Was sie anbieten.

Längere Zeit musste die Küche im Café des Rheinischen Landestheaters ruhen – doch das wird sich nun ändern: Am heutigen Freitag nehmen Sinisa Filipovic und Cristina Cabrita offiziell den Betrieb auf. Zur Eröffnung möchte sie kostenlose Snacks verteilen, um eine Kostprobe ihres kulinarischen Angebots zu geben. Dabei sind die beiden Gastronomen in Neuss keine Unbekannten: Fünf Jahre lang haben sie die „Veggie Oase“ an der Oberstraße geleitet, ein Restaurant, das sich auf fleischfreie und regionale Speisen spezialisiert hat. Da es nur wenige Meter vom Landestheater entfernt ist, seien die Schauspieler und Theatermitarbeiter dort ohnehin schon häufig zu Gast gewesen, erzählt Sinisa Filipovic. Daraufhin seien Gespräche entstanden, mit der Veggie Oase als Kooperationspartner ins RLT-Herzstück zu ziehen.

Auf den Neustart freuen sich die beiden Gastronomen riesig: „Wir haben hier drei Mal mehr Platz als in unserem alten Laden“, sagt Filipovic, „früher hatten wir 24 bis 25 Plätze für unsere Gäste, nun sind es 100.“ An ihrem bisherigen Konzept wollen sie auch im Theatercafé festhalten: „Eine gesunde Ernährung liegt uns am Herzen“, erklärt Filipovic und so gebe es neben einem vegetarischen und veganen Angebot auch gluten-, zucker- und laktosefreie Gerichte, die, so betont es der Gastonom, alle frisch und mit regionalen Zutaten zubereitet werden. Dazu zählt etwa ein hausgemachter Burger, Powerkugeln, Sandwiches, Flammkuchen, saisonale Wochen-Smoothies, Kuchen und ein täglich wechselndes Mittagsgericht.

Den gastronomischen Weg haben Sinisa Filipovic und Cristina Cabrita während ihrer Tätigkeit als Heilpraktiker eingeschlagen: „Wir haben gemerkt, wie viele Leiden durch falsche Diäten und ungesunde Nahrung entstehen“, sagt Filipovic, der auch eine Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin hat.

Bald schon habe sich in der Veggie-Oase eine Stammkundschaft aufgebaut, einige Gäste seien gleich mehrmals in der Woche gekommen, manche reisten sogar aus der näheren Umgebung an.