Premiere von „Vatermutterkind“ am RLT : Wunderbare Familien-Wuscheleien

Eine Szene aus der Stückentwicklung „Vatermutterkind“. Tom Kramer spielt einen Wuschel. Die Regie führt Mia Constantine. Das Stück lebt von den grandiosen Bildern. Foto: MARCO PIECUCH

Neuss Die Produktion „Vatermutterkind“ ist kein Stück im eigentlichen Sinne, sondern eine Stückentwicklung. Darin wird dem „althergebrachten“ Rollenverständnis von Vater, Mutter und Kind eine Vielfalt von Familienmodellen gegenübergestellt.

Alles ist Raster. Im ersten Kinderstück der Spielzeit am RLT beherrschen Punkte und strenge, gerade Linien die Studiobühne. Sie leuchten von einem zentralen Baustein, der wie ein überdimensionierter Guckkasten wirkt. Pech für zwei Wuschelwesen mit grellbuntem Fell. Sie haben gerade eine schwere Kiste gefunden, auch überall gepunktet, und wollen sie auspacken. Aber da heißt es zunächst mal: überhaupt reinkommen in das Raster-Cluster. Einfach so mit der Brust nach vorn, da sperrt sich die schmale Tür. Von hinten mit dem Rücken geht es genauso wenig. Irgendwie seitwärts zwängen sich die Wuschel dann glücklich in den Kasten. Anschließend packen sie ihre Kiste aus. Und was finden sie? Bilder mit Punkten und strengen, gerade Linien.

„Vatermutterkind“ heißt die Produktion für Kinder ab vier Jahren. Das vierzigminütige Geschehen ist kein Stück, sondern nennt sich „Stückentwicklung“. Nach ein paar Minuten knallt und raucht es gewaltig, man hört Sphärenklänge und die beiden Wuschel landen in einer anderen Welt. Dort stoßen sie auf eine mysteriöse Kugel, in der sich ein Kind befindet. Es sieht aus wie ein unbeholfen aus Knetmasse geformter „E.T.“. Und es weckt sofort die Beschützer-Instinkte der beiden Wuschel. Sie versorgen es mit Essen, wiegen es in den Schlaf und trösten es, wenn es schreit. Sie tun also alles, was Eltern als Vater und Mutter mit einem Kind tun. „Aber sind sie deshalb eine richtige Familie?“, fragt die Dramaturgin Eva Veiders und gibt damit die Sinnrichtung der Inszenierung vor. Dem „althergebrachten“ Rollenverständnis von Vater, Mutter und Kind wird eine „bereichernde Vielfalt“ alternativer Familienmodelle gegenübergestellt. Also Lebensgemeinschaften, die man noch vor kurzem als „Patchwork-Familien“ bezeichnete. Den Beweis tritt „Vatermutterkind“ mit einem Ausflug in die Tierwelt an.

Info „Was ist Familie?“ ist das Motto der Spielzeit Motto Das Kinderstück passt zum Motto, das Intendantin Caroline Stolz für die kommende Spielzeit gewählt hat: „Was ist Familie?“ Den Begriff nennt sie selbst im Programmheft „ein großes Wort“. Und alle Premieren des RLT machen in der ersten Saison-Hälfte die Familie zum Thema.

Information Aufführungstermine unter www.rlt-neuss.de

Auf der Suche nach seinen „richtigen“ Eltern trifft das kleine Knetwesen auf Fische, Schwäne, Schnecken und Spatzen. All diese Begegnungen werden mit Hand- und Stab-Puppen so wunderbar lebendig gemacht, das die Szenen bei der Premiere vielen Kleinen die lustigsten Kommentare entlockten. Hier erlebt man Kindertheater vom Feinsten. In der Regie von Mia Constantine zeigen die beiden Wuschel-Darsteller Tom Kramer und Mirjam Schollmeyer, wie man auch die Allerkleinsten für ein Bühnengeschehen begeistern kann. Was aber entdeckt das Knet-Kind in der Tierwelt? Da gibt es Familien in den erstaunlichsten Konstellationen. Man wechselt die Partner, nimmt deren Kinder wie die eigenen auf und versorgt selbst Großgruppen sehr liebevoll. Als Botschaft könnte diese Idee taugen, wenn die Tiere nicht so willkürlich gewählt wären. Pinguine, auch niedliche Wesen, bleiben sich und dem Nachwuchs in lebenslanger monogamer Gemeinschaft verbunden.