Hakenkreuz-Schmiererei und Beschädigung in Neuss Vandalismus-Schaden an neuem Bunker-Graffiti

Es ist ein Kunstwerk, das mit Schriftzügen wie „Make Art Not War“ und „We want Peace“ ein Zeichen für den Frieden setzen soll – nun ist es von Unbekannten verschandelt worden. Erst Anfang dieses Monats hatte der Neusser Graffiti-Künstler Oldhaus die Umgestaltung eines Bunkers an der B9 in Uedesheim fertiggestellt. Ein Projekt, das im Schulterschluss mit dem Verein „Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss“ umgesetzt wurde. „Wir sind wütend und enttäuscht“, sagt Jörn Esposito, Vorstandsvorsitzender des Vereins, in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse.