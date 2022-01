Vorfall in Neuss : Vandalismus im Botanischen Garten

Neuss Am Tropenhaus im Botanischen Garten haben Unbekannte eine Tür beschädigt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art – einst gab es sogar eine Diebstahl-Serie.

Zwar sind nach Aussage der Stadt besondere Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Vandalismus oder Diebstahl in der Anlage derzeit nicht zu erkennen, doch in der Vergangenheit kam es immer mal wieder zu Vorkommnissen im Botanischen Garten. 2018 gab es sogar eine Diebstahl-Serie. Die Beute: Ein Rasenmäher mit Auffangkorb, der im abgeschlossenen Thermohaus stand, ein Bewässerungssprenger, der in den Sonnenblumenrabatten in Betrieb war, rund 20 neugepflanzte Hortensien, die am neuen Zaun an der Bergheimer Straße standen, sowie ein Mandarinenbäumchen mit Kübel. Trotz allem wurde in einer zweimonatigen Testphase erprobt, ob man das Tropenhaus auch am Wochenende öffnen kann. Dies ist aktuell jedoch kein Thema mehr. „Eine gesonderte Regelung an Wochenenden wird derzeit nicht umgesetzt, das Haus ist dann geschlossen“, so die Stadt.