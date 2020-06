Toiletten in Neuss zerstört : Schon wieder Vandalismus in Norf

Durch den Vandalismus werden die Toiletten nach der Reparatur zunächst wieder nur dann geöffnet sein, wenn der Friedhofsgärtner vor Ort ist. Foto: Stadt/Stadt Neuss

Neuss Unbekannte Täter haben die Sanitäranlagen auf dem alten Friedhof zerstört. Es ist nicht das erste Mal, dass in Norf Unbekannte randalieren. Auch beim Vereinsheim des TSV Norf gab es Zerstörungen und Schmierereien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Simon Janßen

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende in der Damen- und Herrentoilette des alten Friedhofs in Norf die Waschbecken zerstört. Das hat die Stadt Neuss am Mittwoch mitgeteilt. Bis zur Reparatur müssen die Toiletten nun geschlossen bleiben. Erst in der vergangenen Woche hatte sich der Bezirksausschuss Norf mit den Öffnungszeiten der Friedhofs-Toiletten beschäftigt. Die Verwaltung hatte daraufhin zugesagt, die sanitären Anlagen durchgängig offen zu halten und die Situation zu beobachten. Durch den Vandalismus am vergangenen Wochenende werden die Toiletten nun nach der Reparatur zunächst wieder nur dann geöffnet sein, wenn der städtische Friedhofsgärtner auf dem dem Gelände präsent ist. Die Friedhofsverwaltung sucht nun nach einer anderen Lösung.

Die CDU-Stadtverordnete Waltraud Beyen hatte sich dafür eingesetzt, dass die Toiletten wieder durchgängig geöffnet werden. „Ich denke, dass Vandalismus hauptsächlich nachts passiert, darum sollten die Toiletten um 17 Uhr abgeschlossen werden“, sagt sie jetzt. Doch das Thema „Vandalismus in Norf“ kann nicht nur auf den alten Friedhof reduziert werden, wo laut Beyen auch immer mal wieder Blumen zerstört werden. Auch über Schmierereien und Zerstörungen am Sportlerheim des TSV Norf wurde in der vergangenen Sitzung des Bezirksausschusses diskutiert. Die Mitglieder beschlossen dabei, dass die Stadt beauftragt werden soll, gemeinsam mit der Polizei eine bessere Überwachung der Anlage sicherzustellen. Zudem soll die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes die „Graffiti“ am Sportlerheim im Von-Waldhausen-Stadion entfernen lassen. „Die Beschädigungen sind so gravierend, dass eine normale Entfernung nicht möglich ist“, hatten CDU und Grüne in ihrer Antragsbegründung geschrieben.