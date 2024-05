Akkus geklaut und Kabel durchgeschnitten Ampel in Neuss durch Vandalismus lahmgelegt

Kostenpflichtiger Inhalt Die Situation erinnert an einen Fall, der sich vor Kurzem in unmittelbarer Nähe der Weberstraße ereignete. An der Linksabbiegespur aus Reuschenberg auf die A57 nach Köln war es an der Bergheimer Straße zuletzt immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen. Monatelang war dort die Ampel stadteinwärts nämlich abgeschaltet. Heikel wurde es vor allem, weil der entgegenkommende Verkehr stadtauswärts schlecht einsehbar war. Auf dem Mittelstreifen wurden zwar Rückschnitte vorgenommen, doch wirklich gut einsehbar waren die entgegenkommenden Fahrzeuge nicht. Durch eine im Laufe der Zeit platzierte neue Baustellen-Ampel hatte sich dieses Problem zwar erledigt – dass die Ampel überhaupt ersetzt werden musste, lag allerdings an einem Vandalismusschaden. Mittlerweile ist die komplette Ampelanlage in dem Bereich erneuert. Hinweise werden unter 021313000 entgegengenommen.