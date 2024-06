Chorleiter in Neuss Ein Abschiedskonzert für Valentin Ruckebier

Während Valentin Ruckebier mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“ seinem neuen Lebensabschnitt entgegen sieht, dürften die Harambee-Mitglieder gespannt den weiteren Werdegang ihres Dirigenten beobachten: Neu wird das Opernhaus in Düsseldorf für den 26-jährigen Sänger nicht sein, dort ist er schon seit Januar 2022 Mitglied des Opernstudios der Deutschen Oper am Rhein und war dort in verschiedenen Aufführungen zu sehen. Aufgewachsen in einer Musikerfamilie in Remscheid hat Ruckebier schon früh Geigen-, Klavier- und Kompositionsunterricht bekommen, im Alter von zehn Jahren kam der Gesangsunterricht dazu. Auch heute noch sind es zwei musikalische Standbeine, auf denen er steht: An der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf studierte er nicht nur Gesang, sondern nahm auch ein Kompositionsstudium auf. In beiden Sparten wurde er mit renommierten Preisen ausgezeichnet, seine Kompositionen – etwa seine Oper „Die Flucht nach Ägypten“ – werden von internationalen Interpreten und Ensembles aufgeführt.