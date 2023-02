Politik in Neuss UWG/Aktiv kündigt Ratskooperation auf

Die Entscheidung, die Kooperation aufzukündigen, sei am Dienstagabend vom Fraktionsvorstand einstimmig getroffen worden, berichtet der Fraktionsvorsitzende Carsten Thiel. Angedeutet hatte sich ein unmittelbar bevorstehender Bruch aber schon im Zusammenhang mit den Arbeiten am Paket zur Haushaltskonsolidierung. Thiel und sein Fraktionskollege Bayram Öz (Aktiv für Neuss) wollen zum Beispiel eine Erhöhung der Hundesteuer auf keinen Fall mittragen. Aber selbst wenn in diesem Punkt eine Einigung noch möglich gewesen wäre, so Thiel, sei seine Leidensfähigkeit an ein Ende gekommen. „Wir sind keine Autofeinde“, nennt er ein Beispiel. Das Thema Fahrradstraße sei deshalb der eigenen Wählerschaft kaum zu vermitteln gewesen. Sein Fazit: „Es fiel uns immer schwerer, die Wünsche der Kooperation mitzutragen.“ Zumal für diese – um im Rat eine Mehrheit zu finden – oft weitere Kompromisse und Angebote in Richtung etwa der CDU nötig gewesen seien.