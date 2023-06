Ermordung eines Islam-Kritikers aus Neuss geplant Bundesgerichtshof bestätigt Urteil gegen IS-Terroristen

Die IS-Terroristen hatten den zum Christentum konvertierten Kritiker bereits in Neuss ausgespäht. Weil einige von ihnen von der Polizei schon länger als potenzielle Gefährder überwacht worden waren, konnten Spezialkräfte den Mordanschlag verhindern. Laut Anklage hatte einer der Männer in seiner Wohnung am Weißenberger Weg auf der Neusser Furth eine Pistole samt Schalldämpfer gebunkert. Bevor es dann aber zu dem tödlichen Angriff kommen konnte, griff die Polizei zu – die Beamten hatten die Telefone der Angeklagten überwacht und so von dem geplanten Attentat in Neuss erfahren.