Jobcenter Neuss muss höhere Mieten zahlen : Rhein-Kreis droht Wohngeld-Blamage

Das Sozialgericht hat in zwei Fällen für Hilfeempfänger geurteilt und den grundsicherungsrelevanten Mietspiegel des Kreises für unwirksam erklärt. Bekommt das Urteil Rechtskraft, wären die Folgen weitreichend.

Das Sozialgericht Düsseldorf hat in zwei Urteilen festgestellt, dass die Obergrenzen für Mietkosten, die der Rhein-Kreis für Hilfeempfänger als angemessen hält und auch erstattet, deutlich zu niedrig angesetzt sind. Die Spanne zwischen den Sätzen, die der Kreis in beiden Fällen zahlte und dem, was das Gericht für notwendig erachtet, ist riesig; im Falle einer dreiköpfigen Familie aus Neuss liegt sie bei 25 Prozent.