„Er war ein harmloser, liebenswürdiger Mensch“ 17-Jähriger erstach Obdachlosen am Neusser Hauptbahnhof – Urteil gefallen

Neuss/Düsseldorf · Im Prozess um den Mord am obdachlosen Marco in Neuss wurde am Freitag ein Urteil verkündet. In der Jugendstrafe wurden noch weitere Taten miteinbezogen.

08.09.2023, 14:34 Uhr

Mögliches Gewaltverbrechen - 31-Jähriger tot aufgefunden 7 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Marc Pesch

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat das Landgericht Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf jetzt einen jungen Neusser zu neun Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 18-Jährige im April 2022 hinter dem Neusser Hauptbahnhof einen Obdachlosen erstochen hatte. Der zur Tatzeit 17-Jährige hatte bis zuletzt die Tat bestritten.