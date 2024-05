Nach Brand in Neusser Kult-Kneipe Neusser Hamtorkrug droht monatelange Schließung

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Morgen des 4. Mai um 5.41 Uhr alarmiert worden. „Ein Anwohner, der gleichzeitig Pächter der betroffenen Gaststätte ist, wurde durch das Piepen eines Rauchwarnmelders geweckt“, hieß es in einer wenig später veröffentlichten Pressemitteilung. Die Gastronomen schilderten es auf Facebook so: „Wir sind heute in der Früh durch das düsterste Szenario, was wir und hätten ausmalen können, geweckt worden: Feueralarm.“