Pharmaunternehmen in Neuss Urs Vögeli wird neuer Chef bei Janssen-Cilag

Urs Vögeli ist seit dem 1. August neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Janssen-Cilag GmbH in Neuss, dem Pharmasegment von Johnson & Johnson in Deutschland. Er folgt auf Andreas Gerber, der als Worldwide Vice President of Oncology in die US-amerikanische Konzernzentrale von Johnson & Johnson wechselt. Vögeli berichtet an den Company Group Chairman EMEA, Kris Sterkens, und ist Mitglied im EMEA Leadership Team.