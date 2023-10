Uraufführung in Neuss Wenn der Vormieter sich weigert, auszuziehen

Zum Glück ist moderne Kunst etwas vielschichtiger als diese steife These. Und auch die Männer von heute sind nicht so hilflos, wie im Stück gnadenlos vorgeführt. Jörg, immerhin ein Anwalt mit Internet-Anschluss, ruft Martina an, wie denn die Spülmaschine funktioniere. Und dass die Folie der Tiefkühl-Pizza vor dem Heißmachen zu entfernen ist, steht auf jeder Packung. Aber das sind kleine Besserwissereien an einem überaus unterhaltsamen Abend. Nächste Aufführungen an den nächsten Frei- und Samstagen im TaS an der Blücherstraße 31-33.