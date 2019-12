Deutschlandzentrale in Neuss : UPS liefert „monumentale“ Eingangstore für Expo 2020

Neuss Der Logistikdienstleister UPS, der seine Deutschlandzentrale in Neuss hat, hat die Vollendung einer Reihe von multimodalen Auslieferungen für die Eingangstore der Expo 2020 im Vorfeld der offiziellen Eröffnung im nächsten Jahr bekanntgegeben.

UPS, der offizielle Logistikpartner der Expo 2020 in Dubai, hat mehrere Sendungen von Deutschland über den belgischen Hafen in Antwerpen zum wichtigsten Handelshafen Dubais in Jebel Ali organisiert und durchgeführt. „Diese außergewöhnlichen Eingangstore werden 25 Millionen Besucher in Empfang nehmen – das entspricht der Bevölkerung Australiens. Das ist geradezu monumental. Genau wie der gesamte logistische Aufwand, der für diese Sendungen erforderlich war“, erklärt Nando Cesarone, Präsident von UPS International.