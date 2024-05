Unwetter-Einsätze der Feuerwehr Kanufahrer kentert auf dem Rhein in Neuss

Die Gewitterzelle, die am Abend des 1. Mai mit starken Windböen und Starkregen gegen 18 Uhr über die Stadt zog, hat auch die Neusser Feuerwehr beschäftigt. Sie verzeichnete in dieser Zeit insgesamt neun unwettertypische Einsätze. In mehreren Stadtteilen wurden Bäume durch die starken Windböen entwurzelt und blockierten Straßen und Gehwege. Auch einige Fahrzeuge wurden durch umstürzende Bäume in Mitleidenschaft gezogen, so stürzte beispielsweise im Stadionviertel ein Baum auf zwei geparkte Fahrzeuge und begrub diese unter sich. Die Einsatzkräfte befreiten die Fahrzeuge und sicherten die Einsatzstellen ab, um weitere Gefahren zu vermeiden.