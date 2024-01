Staatsanwaltschaft ermittelt Untreue-Verdacht bei Neusser Parkinson-Selbsthilfevereinigung

Im Mai 2010 waren schon einmal schwere Vorwürfe gegen Mehrhoff vorgetragen worden, der die 1981 in Neuss von Betroffenen gegründete Selbsthilfevereinigung mit 400 Regionalgruppen von einem Büro an der Moselstraße aus managte. Von Verschwendung war damals die Rede und davon, dass der Geschäftsführer ein – für einen Sozialverband nahezu unverschämt – hohes Gehalt beziehen würde. Diese Vorwürfe konnte Mehrhoff offenkundig ausräumen, denn er wurde weiter beschäftigt und schied erst im Juni nach mehr als 30 Jahren aus dieser Position und ging in den Ruhestand. Doch nun ist es die Gesellschaft selbst, die von Untreue spricht.