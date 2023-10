Eissporthalle Neuss Experte unterstützt Mehrzweckhallen-Idee

Was wird aus der Eissporthalle, wenn sich Stadt und Alpenpark-Geschäftsführung einig werden und in der Nachbarschaft der Skihalle eine Eissporthalle neu gebaut wird? Geht es nach dem Wortlaut einer gemeinsamen Absichtserklärung, ist deren Schicksal besiegelt und der Abriss der Halle am Südpark so gut wie abgemacht. In der Politik mehren sich allerdings die Stimmen, die – am besten in Kooperation mit dem Rhein-Kreis – Kostenpflichtiger Inhalt aus der Eissport- eine Mehrzweckhalle machen wollen. Sie bekommen nun Unterstützung von dritter Seite. „Eine solche Ertüchtigung wäre ein leichtes“, sagt Karl-Heinz Reuter, der als Architekt etliche Eissporthallen-Projekte kennt und begleitet hat.