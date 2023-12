Hilfe vom Rhein-Kreis Neuss Unterstützung für Bücherei der St.-Andreas-Grundschule

Das Schwerpunktthema lautet in diesem Jahr „Zukunft gestalten – nachhaltiges Engagement leben“. In den Regalen der Bücherei finden sich nun neue Bücher zum Thema Nachhaltigkeit; außerdem wurde neues Mobiliar angeschafft. Brügge betonte: „Ich freue mich, dass die Schulbücherei den Nachhaltigkeitsgedanken mit Leben füllt und von einer Förderung durch das Landesprogramm profitieren konnte.“ Dem Kreis standen 2023 bei dem Programm in diesem Jahr insgesamt 49.000 Euro zur Verfügung. Bewilligt wurden 49 Projekte von Vereinen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen.