Schulterschluss in Neuss Unternehmer-Netzwerk kooperiert mit Gesamtschule Nordstadt

In der Praxis möchten die beiden Partner unter anderem den Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Auszubildenden in den Mittelpunkt rücken. Geplant sind verschiedene Projekte und Praktika, durch die Inhalte und Abläufe der Ausbildung vermittelt werden. „Ich freue mich über die Kooperation mit der IHK – die Heinrich-Heine-Gruppe des VEU-Netzwerkes besteht aus über 40 Unternehmern und diese bieten dem jungen Nachwuchs ab sofort 50 Ausbildungsplätze und 120 Praktikumsplätze in unterschiedlichen Branchen an“, erklärt Gerhard Honsbein, Geschäftsführer des VEU-Deutschland. „Wir haben moderne, zukunftsorientierte Handwerksbetriebe wie Elektriker und Sanitär- und Heizungsinstallateure dabei, darüber hinaus Dienstleistungsunternehmen wie Digitalisierungsexperten und Videoproduzenten und natürlich Freiberufler wie Ärzte und Steuerberater. Der Nachwuchs kann also aus einer breiten Palette von Berufen wählen.“