Neuss: Unternehmen öffnen zur "Langen Nacht der Industrie"

Rhein-Kreis Industrieunternehmen im Rhein-Kreis Neuss ermöglichen am Donnerstag, 11. Oktober, einen Blick hinter die Kulissen und öffnen ihre Tore für Besucher. Zum achten Mal findet dann die „Lange Nacht der Industrie“ statt.

Mit der Langen Nacht der Industrie will die Initiative „Zukunft durch Industrie“ der Bevölkerung zeigen, wie und was diese Unternehmen produzieren und warum sie so erfolgreich sind. „Wir hoffen, dass vor allem auch Schüler sowie Studierende unser Angebot nutzen“, betont Steinmetz. „Denn die Begeisterung für Technik und innovative Prozesse – und damit verbunden vielleicht sogar den Wunsch, eines Tages in der Industrie zu arbeiten – können wir nicht früh genug wecken.“

Am Mittleren Niederrhein beteiligen sich 30 Unternehmen, darunter im Rhein-Kreis: Aluminium Norf GmbH, C. Thywissen GmbH, Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Grevenbroich), Hydro Aluminium Rolled Products GmbH (Neuss), innogy SE, O. &. L. Sels GmbH & Co. KG, Pierburg GmbH, RheinCargo GmbH & Co. KG, RWE Power AG (Garzweiler), RWE Power AG (Neurath) und Teepack Spezialmaschinen GmbH & Co. KG.