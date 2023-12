Theater am Schlachthof in Neuss Unterhaltung statt Kabarett

Ein Plüschtier auf dem Klavier, Tannenbaumanhänger am Bistrotisch, eine rote Husse über denselben und über allen prangt „2023“. So sieht das Ambiente im Theater am Schlachthof (TaS) aus, bei der „JahresrückTschau“ von Jens Spörckmann alias Alfred Sülheim und Musiker Eddy Schulz. Aber warum Alfred Sülheim? Der Archivar der Stadt Neuss? Doch es ist so wohl so, dass der Name des Stadtarchivars wie ein Alter Ego von Jens Spörckmann ist, sobald er als Kabarettist aufritt. Also begrüßen ihn die Zuschauer in dieser Rolle, nachdem er (nach dreimaliger Aufforderung) sich endlich der „Jahresbewältigung“ stellt.