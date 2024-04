Ermittlungen in Neuss Unter Drogeneinfluss in geklautem Auto unterwegs

Ein 56-Jähriger aus Neuss muss sich bald in einem Strafverfahren verantworten. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann Beamten am Montag um 15.15 Uhr im Bereich der Alfred-Pierburg-Straße als Fahrzeugführer auf und sollte kontrolliert werden. Er beachtete die Anhaltezeichen der Beamten allerdings zunächst nicht und wollte sich so offenbar der Kontrolle entziehen. Wenig später fanden die Beamten auf einem Parkplatz das Fahrzeug mit offenen Türen und laufendem Motor.