Bürgermonitor aus Neuss : Kurz vor dem Schützenfest wird gemäht und geschnitten

Edeltraut Otte kann schon zupacken, vor Unkraut macht sich die 84 Jahre alte Holzheimerin sicher nicht bange. Schon seit Jahren jätet sie das Unkraut auf dem Grab neben dem ihres Mannes, der vor zehn Jahren gestorben ist. „Ich möchte nicht, dass es nebenan so hässlich aussieht“, sagt sie. Was die Holzheimerin allerdings noch viel mehr stört, ist der Zustand des Alten Friedhofs generell – angefangen vom Eingang bis hin zu den einzelnen Grün-Streifen. Dort wuchert das Unkraut ungebremst, an manchen Stellen bereits so hoch, dass Edeltraut Otte sich gut dahinter verstecken könnte. Sie weiß, dass der immense Wuchs natürlich mit der aktuellen Wetterlage zu tun hat, „aber“, sagt sie, „es genügt einfach nicht, wenn die städtischen Mitarbeiter hier zwei Mal im Jahr kommen, um für Ordnung zu sorgen.“