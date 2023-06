Inklusive „Unified Fighters“ in Neuss Tennis für Alle seit über 40 Jahren

Mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung: Das ist ein Ziel der Special Olympics World Games, der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung, bei der tausende Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten antreten. Die diesjährigen Spiele finden in Berlin statt, eröffnet werden sie am Samstag, 17. Juni. Schon im Vorfeld dreht sich in Neuss in dieser Woche alles um den inklusiven Sport, denn Stadt und Rhein-Kreis sind Gastgeber einer 53-köpfigen Delegation aus Senegal, die an den Special Olympics World Games teilnimmt. Rund um den Besuch gibt es ein Rahmenprogramm mit einem Sport- und einem Inklusionsfest, an dessen Durchführung auch Mitglieder von Neusser Vereinen mitwirken, in denen inklusiver Sport praktiziert wird.