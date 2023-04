Tragischer Vorfall in Neuss Unfallstelle am Erftmühlengraben wird nicht eingezäunt

Es war ein tragischer Vorfall, der sich am Veilchendienstag in Neuss ereignete. Ein 80 Jahre alter Mann wurde an jenem 21. Februar tot aus dem Erftmühlengraben geborgen. Später stellte sich heraus: Der Rollstuhlfahrer ist einem Unfall zum Opfer gefallen. Wie die Polizei Ende März mitteilte, bestätigte die Obduktion des Leichnams den Ausschluss eines möglichen Fremdverschuldens. Besonders tragisch: Der Mann, so wurde bei der Obduktion deutlich, ist ertrunken. Zunächst war auch ein internistischer Notfall nicht ausgeschlossen worden.