Unfallschaden an Beleuchtungsmast : Sperrung an der Hammer Landstraße

Neuss Wegen Arbeiten an der Straßenbeleuchtung im Kreisverkehr Hammer Landstraße in Höhe der Straße An der Hammer Brücke wird am heutigen Dienstag, 24. September, die Zufahrt zur Hammer Landstraße in Richtung Innenstadt für etwa zwei Stunden gesperrt.

Die Sperrung wird ab 9 Uhr eingerichtet, teilt die Stadt mit. Über die Schanzenstraße, Stresemannallee und Langemarckstraße werde eine Umleitung eingerichtet. Grund für die Maßnahme: Ein Beleuchtungsmast neben einem Zebrastreifen muss nach einem Unfall ersetzt werden.

(NGZ)