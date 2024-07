An der Düsseldorfer Straße in Neuss Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Neuss · An der Düsseldorfer Straße ist es am Wochenende zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Die Ermittlungen dauern an.

08.07.2024 , 13:50 Uhr

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Patrick Pleul

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 0.30 Uhr auf der Düsseldorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gekommen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Düsseldorfer Straße. Zwischen der Fesserstraße und Blücherstraße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit der in Richtung Düsseldorf fahrenden Straßenbahn zusammen. Der Fahrer der Linie U75 konnte die Bahn noch fast bis zum Stillstand bremsen und so einen stärkeren Aufprall verhindern. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

(jasi)