Diebesgut im Auto gefunden Mann baut auf Gelände der Polizei Neuss Unfall und versucht zu flüchten

Der Mann bog mit seinem Auto in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10. Februar, gegen kurz vor 00.30 Uhr auf das Gelände der Neusser Polizeibehörde ab. Dabei stieß er mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Audi A4 zusammen, teilte die Polizei am Montag, 13. Februar, mit. Bei dem Unfall entstand ein geringer Sachschaden.