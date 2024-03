Unfall in Neuss Zwei Verletzte nach Frontal-Zusammenstoß

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, befuhr ein 21 Jahre alter Mann aus Neuss die K30 aus Richtung Allerheiligen kommend in Fahrtrichtung Hoisten und geriet plötzlich aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Pkw eines 53 Jahre alten Neussers frontal zusammen. Die beiden Männer wurden in Folge der Kollision verletzt und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Ihre Fahrzeuge wurden zudem derart stark beschädigt, dass sie von einem Unternehmen abgeschleppt werden mussten.