Anschlussstelle Neuss-Reuschenberg : Verkehrsunfall auf der A57 sorgt für „Hup-Konzert“

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Foto: dpa/Carsten Rehder

Neuss Auf der A57 ist es am Mittwochabend an der Anschlussstelle Reuschenberg zu einem Verkehrsunfall in Richtung Nimwegen gekommen.

Wie eine Sprecherin der Autobahnpolizei Düsseldorf auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings kam es bei der Unfallaufnahme zu Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr, die ein regelrechtes Hup-Konzert verursacht haben. „Alle Spuren frei“, meldete die Polizei um kurz nach 19 Uhr. Die Ermittlungen zur Unfall-Ursache dauern an.

(jasi)