Düsseldorferin verletzt Polizei fahndet nach flüchtigem Fahrer

Eine 39 Jahre alte Frau aus Düsseldorf ist am vergangenen Sonntagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Specker Straße in Neuss verletzt worden. Sie war mit ihrem silbernen VW Polo in Richtung Reuschenberg unterwegs, als sie auf Höhe des Ortsausgangs Speck von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrsschild und einem Baum kollidierte. Das teilte die Polizei am Montag mit.