Ausstellung in Kroatien mit Beteiligung aus Neuss : Neuss und Rijeka feiern 30-Jähriges mit Ausstellung

Neuss/Rijeka Künstlerinnen aus Neuss sind im Moment in Rijeka zu Gast. Sie bereiten dort eine Ausstellung mit ihrer Kunst und der von kroatischen Kollegen vor.

Die Kunst soll eine neue Brücke zwischen Neuss und der kroatischen Partnerstadt Rijeka schlagen – in Pandemie-Zeiten eine echte Herausforderung. Denn Teile Kroatiens gelten laut Robert-Koch-Institut als Risikogebiet und nur wenige Flüge starten vom Rhein an die Adria. Die Malerin Melanie Richter und die Fotografin Stefanie Minzenmay haben sich trotzdem auf den Weg gemacht und gerade vor Ort die Bilder der Ausstellung „Stadt und Transformation“ aus dem Spezialtransporter der Spedition geholt. Wobei Rijeka selbst nicht zu den Gebieten gehört, für die eine Reisewarnung ausgesprochen wurde.

Die beiden gehören zu den wenigen internationalen Gästen des Kulturhauptstadtjahres 2020 in Rijeka – viele Veranstaltungen wurden abgesagt, Reisen mussten gecancelt werden. Deshalb ist es etwas Besonderes, dass die Schau der Städtepartner Neuss und Rijeka tatsächlich am Donnerstag, 27. August, um 20 Uhr in der renommierten städtischen Galerie Kortil eröffnet. Das geplante Pendant in Neuss fiel im April dem Lockdown in Deutschland zum Opfer und soll 2021 nachgeholt werden.