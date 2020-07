Einsatz in Neuss und Meerbusch : Polizei findet vermissten Mann

Ein Beamter mit Hund bei der Suchaktion. Foto: Emergency-Report.de - Bothe

Neuss/Meerbusch Polizei und Rettungsdienst wurden am Samstagnachmittag wegen einer verunglückten männlichen Person im Bereich der Golfanlage Hummelbachaue in Neuss alarmiert. Am Sonntag fand die Polizei den Mann nach einer aufwändigen Suche.

Dies teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Offensichtlich dank der öffentlichen Suche nach dem Mann hatte ein Anwohner in Meerbusch-Osterath den Vermissten entdeckt und sich bei der Polizei gemeldet. Sicherheitshalber, so hieß es seitens der Beamten, sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden. Er leidet an Alzheimer.