Andere Container durch Hitze beschädigt Zwei Containerbrände in Neuss und in Kaarst

Zwei Containerbrände an einem Tag - einmal in Neuss und dann noch in Kaarst ereignete sich am Mittwoch, 1. März. In Kaarst entfachte der Brand gegen 15.05 Uhr auf einem Parkplatz eines Einrichtungshauses an der Hans-Dietrich-Genscher-Straße. Die um den Container geparkten Autos wurden glücklicherweise nicht beschädigt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht.