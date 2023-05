Bereiche in Neuss und Kaarst Rhein-Kreis warnt vor Brunnenwasser

Zu Beginn der Garten-Saison weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass weiterhin in fünf Bereichen des Rhein-Kreises Neuss Wasser aus privaten Gartenbrunnen nicht genutzt werden sollte. Betroffen sind drei Bereiche in Neuss sowie jeweils ein Teilbereich in Kaarst-Holzbüttgen und Kaarst-Büttgen. „Das Kreisumweltamt untersucht hier weiterhin regelmäßig das Grundwasser und informiert über neue Erkenntnisse“, heißt es in einer Mitteilung.