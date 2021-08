In Neuss und Kaarst : Mobiles Impfangebot mit Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson

In Neuss und Kaarst

Donnerstag und Samstag haben Interessierte die Möglichkeit sich impfen zu lassen in Neuss und Kaarst. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Neuss und Kaarst In Kaarst und in Neuss haben Interessierte die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wo und wann - hier die Übersicht.

An diesem Donnerstag, 26. August, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss von elf bis 14 Uhr ein mobiles Impfangebot an. Geimpft wird bei Opel Dresen (Moselstraße 11 in Neuss) mit den Corona-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson. Impfwillige können sich den Impfstoff vor Ort aussuchen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.