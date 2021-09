In Neuss und Kaarst : Mobile Impfangebote mit Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson

In Neuss und Kaarst

Neuss/Kaarst Das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss bietet drei mobile Termine für eine Corona-Impfung mit den Vakzinen Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson an. Wo und wann?

Am kommenden Freitag, 24. September bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung der Stadt Neuss von 14 bis 18 Uhr ein mobiles Impfangebot. Geimpft wird auf dem Parkplatz am Edeka-Center Gossens in Norf, Schellbergstraße 1.