Einbrüche in Grevenbroich und Neuss Einbrecher kommen durch offene Tür ins Haus

Eine Xbox stahlen Einbrecher am Donnerstag, 23. Februar, in einer Unterkunft an der Gürather Straße in Grevenbroich. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Diebe hier in der Zeit von 5.45 bis 17. 45 Uhr zu. Da die Haustür offenstand, konnten die Täter das Wohnheim ungehindert betreten. Im Flur hebelten die Unbekannten dann nur noch die Tür eines Zimmers auf.